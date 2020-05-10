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Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки

10 мая 2020 16:58
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Новости Беларуси. Пережить такое никому не пожелаешь. Вспоминать – тоже. Ужасы деревни Ола Наталья Гавриленко еще ребенком слышала от близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот история о двоюродном брате мамы.

Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки-1

Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала Светлогорского историко-краеведческого музея:
Когда все выскочили, он бежал последним. И немец спустил на него овчарку. Снег большой. Он бежит, падает в этот снег. Овчарка догоняет его, лапами раз – он падает. Подхватывается и опять бежит. И так несколько раз. И он спасся только потому, что немец пожалел не его. Немец пожалел овчарку.

Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки-4

Вот ведь парадокс: животное жалко, а человека, ребенка – нет. Такое точно не забудешь. Те жуткие страницы нашего общего прошлого – в памяти и сердце каждого неравнодушного. Больше всего говорят поступки.

Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки-7

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# Великая Отечественная война # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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