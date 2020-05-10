Когда животное жалко, а человека нет. Как белорусу удалось выжить во время войны, убегая от немецкой овчарки

Новости Беларуси. Пережить такое никому не пожелаешь. Вспоминать – тоже. Ужасы деревни Ола Наталья Гавриленко еще ребенком слышала от близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот история о двоюродном брате мамы.

Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала Светлогорского историко-краеведческого музея:

Когда все выскочили, он бежал последним. И немец спустил на него овчарку. Снег большой. Он бежит, падает в этот снег. Овчарка догоняет его, лапами раз – он падает. Подхватывается и опять бежит. И так несколько раз. И он спасся только потому, что немец пожалел не его. Немец пожалел овчарку.