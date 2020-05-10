«Она шла, а немец поливал её бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула». Трагедия деревни Ола

Новости Беларуси. Одна из жутких историй страшной трагедии полесской деревеньки Ола. Зимой 1944-го здесь немцы заживо сожгли и расстреляли 1 758 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И это только те, что известны. Больше половины – дети. В этом месте уже давно по-своему очень тихо.

Изяслав Котляров, житель Светлогорска:

Фашистская армия – эсэсовская, около 1000 человек, если их можно назвать людьми – загнали в сараи. Из пулемета пытались стрелять, подожгли все хаты.

Анастасия Курлович – жена бухгалтера, видя, что смерть неизбежна, попросила у немецкого офицера разрешения сгореть в своей пылающей хате. Он под хохот других фашистов разрешил ей это. Она шла, а немец поливал ее бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула как факел.