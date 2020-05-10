«Она шла, а немец поливал её бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула». Трагедия деревни Ола

Новости Беларуси. Одна из жутких историй страшной трагедии полесской деревеньки Ола. Зимой 1944-го здесь немцы заживо сожгли и расстреляли 1 758 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Одна из жутких историй страшной трагедии полесской деревеньки Ола. Зимой 1944-го здесь немцы заживо сожгли и расстреляли 1 758 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И это только те, что известны. Больше половины – дети. В этом месте уже давно по-своему очень тихо.
«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром
Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
Фашистская армия – эсэсовская, около 1000 человек, если их можно назвать людьми – загнали в сараи. Из пулемета пытались стрелять, подожгли все хаты.
Анастасия Курлович – жена бухгалтера, видя, что смерть неизбежна, попросила у немецкого офицера разрешения сгореть в своей пылающей хате. Он под хохот других фашистов разрешил ей это. Она шла, а немец поливал ее бензином в спину. Вошла в свою хату и вспыхнула как факел.
И ведь задаешься вопросом, одним и всегда – за что? Говорят, жители Олы приход убийц ожидали. И вот почему: в один из дней до трагедии на мосту погибло несколько немцев. О кровавой мести знали. Потому со страхом и изо всех сил, куда глаза только смотрели, зимой по сугробам бежали в лес.
Владимир Попов, тележурналист:
Они прожили там буквально две недели. Понять можно: люди истосковались по теплу, по нормальной пище. Холод, голод заставил их вернуться в деревню. Скорее всего, их там поджидали – то ли полицейские патрули, то ли немецкая разведка, то есть кто-то их поджидал. Они не успели вернуться домой, как тут же утром деревня была окружена.
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