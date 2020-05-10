Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря

Новости Беларуси. Рассказывать о таком никогда не хочется. А если и пришлось, то от большой безысходности, от ран, которые с годами не заживают, и от застывшего кома в горле, который так и не проходит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для каждой семьи война – личная драма. Кто-то навсегда остался без самых родных – мамы и папы. Без опоры и поддержки брата и сестры.