Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря

Новости Беларуси. Рассказывать о таком никогда не хочется. А если и пришлось, то от большой безысходности, от ран, которые с годами не заживают, и от застывшего кома в горле, который так и не проходит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для каждой семьи война – личная драма. Кто-то навсегда остался без самых родных – мамы и папы. Без опоры и поддержки брата и сестры.
Анна Лупонос, председатель ветеранской организации:
Мой отец воевал. Прошел всю войну, демобилизовался в 1947 году. Молодых солдат оставляли тогда для поддержания порядка. В 1955 году его не стало. Трое деток маленьких осталось у мамы на руках.
Владимир Быков, узник концентрационного лагеря, ветеран МВД Беларуси:
Из троих детей у нас младшая девочка, сестра умерла от тифа в 45-м году. И я помню: мы лежим вместе, кроватей никаких не было, на полу на соломенной постели с этой сестричкой. Она, конечно, мечется, в жару, а потом вытянулась и затихла. Это вот такая судьба.