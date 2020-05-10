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Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря

10 мая 2020 16:46
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Новости Беларуси. Рассказывать о таком никогда не хочется. А если и пришлось, то от большой безысходности, от ран, которые с годами не заживают, и от застывшего кома в горле, который так и не проходит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Для каждой семьи война – личная драма. Кто-то навсегда остался без самых родных – мамы и папы. Без опоры и поддержки брата и сестры.

Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря-1

Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря-3

Анна Лупонос, председатель ветеранской организации:
Мой отец воевал. Прошел всю войну, демобилизовался в 1947 году. Молодых солдат оставляли тогда для поддержания порядка. В 1955 году его не стало. Трое деток маленьких осталось у мамы на руках.

Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря-6

Владимир Быков, узник концентрационного лагеря, ветеран МВД Беларуси:
Из троих детей у нас младшая девочка, сестра умерла от тифа в 45-м году. И я помню: мы лежим вместе, кроватей никаких не было, на полу на соломенной постели с этой сестричкой. Она, конечно, мечется, в жару, а потом вытянулась и затихла. Это вот такая судьба.

Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря-9

Маленькая сестричка умерла рядом от тифа. О чём страшно вспоминать бывшему узнику концлагеря-11

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# Великая Отечественная война # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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