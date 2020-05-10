«Прибыли с оркестром, подарками и цветами». В Борисове поздравили ветеранов с 9 Мая

Новости Беларуси. Эхо 75-летия Победы еще долго будет звучать в сердцах ветеранов. В Борисовском гарнизоне представители воинских частей поздравляли ветеранов с участием военных оркестров, дарили им цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов поздравили ветеранов Великой Отечественной войны полковника в отставке Василия Тарасенко и подполковника в отставке Константина Анардовича.

В центре Борисова возле памятника жертвам фашизма прошел митинг с возложением цветов. В преддверии 9 Мая все памятные места города были облагорожены и приведены в порядок.

Алексей Тицкий, подполковник:

В каждой школе у нас есть закрепленные памятники, за которые мы отвечаем, ежегодно поддерживаем там порядок. К этим памятникам накануне возложили цветы, гирлянды.

Также, конечно, мы поздравили всех наших ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, у нас их осталось немного, девять. Ко всем ветеранам мы прибыли с оркестром, с торжественными песнями, с традиционными подарками и цветами. Вручили юбилейные медали, проявили заботу. Если какая-то необходима была помощь, оказали ее.