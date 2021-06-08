Учение «Славянское братство – 2021» стартует в Новороссийске

Новости Беларуси. Более 200 военнослужащих 103-й витебской воздушно-десантной бригады примут участие в совместном учении «Славянское братство – 2021». Оно стартует 8 июня в Новороссийске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с терроризмом – главная задача маневров. На полигоне Раевский будут отработаны вопросы совместных действий вооруженных сил Беларуси, России и Сербии. Десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, боевые стрельбы – все эти задачи предстоит выполнить в ходе учений. Доставку личного состава осуществляют военные летчики на самолете Ил-76МД. Ранее около 100 военнослужащих отправились на учение военным эшелоном.