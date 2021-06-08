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Учение «Славянское братство – 2021» стартует в Новороссийске

08 июня 2021 12:04
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Новости Беларуси. Более 200 военнослужащих 103-й витебской воздушно-десантной бригады примут участие в совместном учении «Славянское братство – 2021». Оно стартует 8 июня в Новороссийске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учение «Славянское братство – 2021» стартует в Новороссийске-1

Борьба с терроризмом – главная задача маневров. На полигоне Раевский будут отработаны вопросы совместных действий вооруженных сил Беларуси, России и Сербии. Десантирование личного состава и грузов, преодоление водных преград, боевые стрельбы – все эти задачи предстоит выполнить в ходе учений. Доставку личного состава осуществляют военные летчики на самолете Ил-76МД. Ранее около 100 военнослужащих отправились на учение военным эшелоном.

«Славянское братство – 2021» продлится до 19 июня.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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