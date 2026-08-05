Город меняется на глазах! Калинковичи готовятся принять областные «Дажынкі»

Хлебный каравай Беларуси стремительно набирает вес. Темпы высокие, но расслабляться рано. Чтобы выполнить поручение Президента и взять планку в 11-12 миллионов тонн, важна железная дисциплина на каждом гектаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в полях куется продовольственная безопасность, регионы активно готовятся к чествованию героев жатвы. Столицей областных «Дажынак» на Гомельщине в этом году станут Калинковичи. Город переживает масштабное инфраструктурное преображение, и главный акцент здесь сделан на заботу о людях и социальную сферу.