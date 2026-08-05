Город меняется на глазах! Калинковичи готовятся принять областные «Дажынкі»
Хлебный каравай Беларуси стремительно набирает вес. Темпы высокие, но расслабляться рано. Чтобы выполнить поручение Президента и взять планку в 11-12 миллионов тонн, важна железная дисциплина на каждом гектаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока в полях куется продовольственная безопасность, регионы активно готовятся к чествованию героев жатвы. Столицей областных «Дажынак» на Гомельщине в этом году станут Калинковичи. Город переживает масштабное инфраструктурное преображение, и главный акцент здесь сделан на заботу о людях и социальную сферу.
Светлые холлы, комфортная палата и процедурные кабинеты, новое оборудование. Калинковичская центральная районная больница меняется прямо на глазах. Сегодня здесь сложно найти хоть один уголок, который бы не затронул ремонт. Преобразились взрослая и детская поликлиники, обновлен пищеблок, хирургический и терапевтический корпуса.
Вадим Старовойтов, заместитель главного врача Калинковичской центральной районной больницы:
Стационарное отделение, включая район, это у нас 386 коек. Все они работают, функционируют. В плане ремонта проводимого, лечебный процесс у нас никак не пострадал. Параллельно оказывали медицинскую помощь, услуги все.
Врачи признаются, продумывали каждую мелочь, чтобы удобно было и персоналу, и пациентам. А те, кто уже проходит лечение в новых условиях, чувствуют разницу сразу. Параллельно с ремонтом продолжается переоснащение. До конца месяца врачи ждут поступления современного цифрового рентген-аппарата. Всего к «Дажынкам» в Калинковичах модернизируют более 200 объектов, 30 из которых в социальной сфере.
Например, совсем скоро свои двери для молодоженов распахнет Дворец бракосочетаний. Иначе обновленный отдел ЗАГС местные жители теперь не называют.
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