В Беларуси с 1 сентября устанавливаются новации в школьном питании

Новации в питании белорусских школьников. С 1 сентября для тех, кто будет учиться во вторую смену, предусмотрен полдник из трех блюд – салат, горячее и напиток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, учащиеся в зависимости от возраста будут разделены на три группы (раньше их было две). Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей детей.

Увеличится и размер денежных норм расходов на питание. С 1 сентября – на 5%. И ежегодно сумма будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания.

Также значительно расширится перечень продукции для использования в питании учащихся, в том числе за счет готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и иных полуфабрикатов. В школьных буфетах предусматривается возможность установки вендинговых автоматов с едой и напитками преимущественно белорусских производителей.