На стыке музыки и спорта. Как уникальное шоу «Время наших побед» покорило сердца белорусов

«Минск-Арена» на максимуме своих возможностей. Под ее просторными сводами объединилось сразу все, для чего создавался этот комплекс: спорт, музыка, шоу, зрелищность – масштаб на высочайшем мировом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Новый имидж белорусского спорта. Просто вау! Иначе сказать не могу. «Время наших побед». Грандиозный проект, от которого, уверена, все зрители останутся под большим впечатлением. Но такое красочное шоу, конечно, лучше видеть воочию. Зрителями сегодняшнего перформанса стали 7 тысяч зрителей.

Мечта разрезает время. И то, чего мы от всего сердца хотим прямо сейчас, исполнится совсем скоро. Время мечтать.

И это только начало. Всего в проекте 12 тематических блоков, названием которых организаторы придали очень большой смысл. Время гордиться, действовать, ценить, время вдохновлять. Кстати, в этой части программы выступили наши гимнастки и синхронистки. Специально для их номера установили два бассейна. На таком грандиозном мероприятии присутствует и глава государства.

До начала шоу спортсмены из Китая и России узнали о сюрпризе, о подарках от нашего Президента. Они уже ждут их в гостиницах. Конечно, многих интересует, что там. Мы узнали: мерч Первого, шоколад и новогодние игрушки. С зарубежными участниками мы пообщались до перформанса.

Сюй Жуй, хореограф-постановщик (Китай):

Когда мы приехали в Беларусь, мы ощутили, что между Беларусью и Китаем сейчас хорошие дружественные связи. Нам очень нравятся белорусские люди, мы ощутили их доброжелательность к нам. Нам очень нравятся белорусские дети. И мы надеемся, что дружба между Беларусью и Китаем будет процветать.

Анна Ткачук, член национальной сборной России по художественной гимнастике:

Мы надеемся произвести очень здоровское впечатление на белорусскую публику, рассказать, показать свой менталитет и, конечно же, доставить массу удовольствия.

– Скажи, ты раньше вообще была в Беларуси?

– Конечно, мы тут достаточно часто. И выступаем на соревнованиях, и просто приезжаем.

– И как тебе впечатление вообще не только от Беларуси, а в принципе от сегодняшнего мероприятия, может быть, видела номера других спортсменов?

– Очень масштабно, могу сказать однозначно.

Всего в красочном шоу задействованы порядка 700 человек, из них 400 – спортсмены. Увидели зрители выступления таких знаменитых наших атлетов, как Ивана Литвиновича, Алины Горносько, Виолетты Бордиловской. Очень трогательный стал блог «Время ценить», где выступили молодые люди, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Это призеры Кубка мира по спортивным танцам на колясках, многократные чемпионы Беларуси.