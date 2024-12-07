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«Война приходит туда, где ей открывают двери». Второй фронт в Сирии обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

07 декабря 2024 17:50
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Второй фронт в Сирии, или с такими союзниками и враги не нужны?

«Война приходит туда, где ей открывают двери». Второй фронт в Сирии обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
Война приходит туда, где ей открывают двери. Здесь двери открыты полностью.

«Война приходит туда, где ей открывают двери». Второй фронт в Сирии обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Юрий Дудкин, военный аналитик:
Каждый в арабском мире преследует прежде всего свои собственные шкурные интересы.

«Война приходит туда, где ей открывают двери». Второй фронт в Сирии обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:
Позиция Сирии сейчас рассматривается странами залива как потенциальное поле для инвестиций. Они хотят взять эту экономику, пока она лежит ниже плинтуса.

Николай Бузин:
Если бы не вмешательство Российской Федерации, в свое время этой страны под названием Сирия уже бы не было.

«Война приходит туда, где ей открывают двери». Второй фронт в Сирии обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:
Мы должны быть готовы к ответу везде.

«САСС уполномочен заявить». На телеканале РТР-Беларусь. Воскресенье, 8 декабря, в 22:00.

# Международная политика

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