«Война приходит туда, где ей открывают двери». Второй фронт в Сирии обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Второй фронт в Сирии, или с такими союзниками и враги не нужны?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук: Война приходит туда, где ей открывают двери. Здесь двери открыты полностью.

Юрий Дудкин, военный аналитик: Каждый в арабском мире преследует прежде всего свои собственные шкурные интересы.

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:

Позиция Сирии сейчас рассматривается странами залива как потенциальное поле для инвестиций. Они хотят взять эту экономику, пока она лежит ниже плинтуса.

Николай Бузин:

Если бы не вмешательство Российской Федерации, в свое время этой страны под названием Сирия уже бы не было.