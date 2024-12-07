Второй фронт в Сирии, или с такими союзниками и враги не нужны?
Второй фронт в Сирии, или с такими союзниками и враги не нужны?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
Война приходит туда, где ей открывают двери. Здесь двери открыты полностью.
Юрий Дудкин, военный аналитик:
Каждый в арабском мире преследует прежде всего свои собственные шкурные интересы.
Николай Сухов, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Национального исследовательского института «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:
Позиция Сирии сейчас рассматривается странами залива как потенциальное поле для инвестиций. Они хотят взять эту экономику, пока она лежит ниже плинтуса.
Николай Бузин:
Если бы не вмешательство Российской Федерации, в свое время этой страны под названием Сирия уже бы не было.
Василий Фатигаров, военный эксперт, политолог:
Мы должны быть готовы к ответу везде.
«САСС уполномочен заявить». На телеканале РТР-Беларусь. Воскресенье, 8 декабря, в 22:00.