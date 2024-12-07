В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал

То, что объединяет каждого белоруса. «Марафон единства» 7 декабря в Орше. Приятная традиция второго дня проекта – дарить подарок на память городу. Стену одного из домов районного центра украсил мурал с символичным названием «Будущее Беларуси в твоих руках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне живописного пейзажа изображены три ладони – мужская, женская и детская, которые поддерживают контур нашей страны. Арт-объект глубоко символичен. Это образ веры в молодое поколение и его способность сохранять традиции и создавать созидательное будущее нашей страны.

Этот мурал очень трогательный, мы хотим показать нашим детям, нашей молодежи, как мы любим, гордимся нашей Беларусью, какие мы патриоты, мы все за Беларусь!

– Любое украшение нашего города – это радость нашим жителям. И он находится в самом нужном месте – на въезде в город.

– Как вы думаете, о чем он?

– Я думаю, о мире, дружбе и семье.