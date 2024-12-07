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В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал

07 декабря 2024 08:19
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То, что объединяет каждого белоруса. «Марафон единства» 7 декабря в Орше. Приятная традиция второго дня проекта – дарить подарок на память городу. Стену одного из домов районного центра украсил мурал с символичным названием «Будущее Беларуси в твоих руках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал-2

На фоне живописного пейзажа изображены три ладони – мужская, женская и детская, которые поддерживают контур нашей страны. Арт-объект глубоко символичен. Это образ веры в молодое поколение и его способность сохранять традиции и создавать созидательное будущее нашей страны.

В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал-4

Этот мурал очень трогательный, мы хотим показать нашим детям, нашей молодежи, как мы любим, гордимся нашей Беларусью, какие мы патриоты, мы все за Беларусь!

В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал-6

Любое украшение нашего города – это радость нашим жителям. И он находится в самом нужном месте – на въезде в город. 
– Как вы думаете, о чем он?
– Я думаю, о мире, дружбе и семье. 

В Орше во время «Марафона единства» на въезде в город появился мурал-8

Оршанцев и гостей города ждет интересная насыщенная программа. В афише сразу несколько премьер. Детский квест «Команда первых», мастер-класс и концерт от оркестра Военной академии. В центре города развернется выставка техники и вооружения. А у легендарной «Катюши» пройдет народный флэшмоб. Исполнить легендарную композицию вместе с военными предлагают прямо у боевой машины. Финалом дня станет шоу «Время выбрало нас».

# Фестиваль

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