Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще

Уже в 2026 году поместье беловежского Деда Мороза предстанет перед гостями обновленным, рассказали в Национальном парке «Беловежская пуща» во время старта новогоднего сезона.

Тысячи гостей из самых разных уголков Беларуси отправились в сказочную резиденцию, чтобы поприветствовать Снегурочку. К ее возвращению традиционно готовят большой праздник. На аудиенцию к волшебнику попала и съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.