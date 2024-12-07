Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще
Уже в 2026 году поместье беловежского Деда Мороза предстанет перед гостями обновленным, рассказали в Национальном парке «Беловежская пуща» во время старта новогоднего сезона.
Тысячи гостей из самых разных уголков Беларуси отправились в сказочную резиденцию, чтобы поприветствовать Снегурочку. К ее возвращению традиционно готовят большой праздник. На аудиенцию к волшебнику попала и съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.
Эти последние спокойные минуты перед самым горячим новогодним сезоном Дед Мороз не теряет зря. Кропотливо разбирает почту. Несколько тысяч писем уже получили в поместье волшебника. На каждое непременно ответ.
Желаю тебе не болеть и не замерзнуть! Вот это пожелание Деду Морозу. Вот сколько у меня, коллекция. И вот я, и вот.
– Узнаете себя?
– Где-то похож, но розовых усов у меня еще не было.
Разбирать и анализировать почту волшебнику теперь помогает виртуальный помощник Снежок, который подарила Снегурочка. Настоящий полиглот может ответить на любом иностранном языке.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Поколение зумеров требует новых подходов. И у Дедушки Мороза появился свой интерактивный помощник Снежок. И подскажет, и поздравит, а главное, поможет разобрать волшебную почту.
Много писем пришло из Китая, восточные почитатели предпочитают практиковаться на белорусском в обращении Деду Морозу. Волшебнику в 2024 году удалось лично встретить гостей практически со всех континентов.
Подробнее в видеоматериале.