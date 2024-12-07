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Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще

07 декабря 2024 17:49
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Уже в 2026 году поместье беловежского Деда Мороза предстанет перед гостями обновленным, рассказали в Национальном парке «Беловежская пуща» во время старта новогоднего сезона. 

Тысячи гостей из самых разных уголков Беларуси отправились в сказочную резиденцию, чтобы поприветствовать Снегурочку. К ее возвращению традиционно готовят большой праздник. На аудиенцию к волшебнику попала и съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще-2

Эти последние спокойные минуты перед самым горячим новогодним сезоном Дед Мороз не теряет зря. Кропотливо разбирает почту. Несколько тысяч писем уже получили в поместье волшебника. На каждое непременно ответ.

Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще-4

Желаю тебе не болеть и не замерзнуть! Вот это пожелание Деду Морозу. Вот сколько у меня, коллекция. И вот я, и вот.
– Узнаете себя?
– Где-то похож, но розовых усов у меня еще не было.

Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще-6

Разбирать и анализировать почту волшебнику теперь помогает виртуальный помощник Снежок, который подарила Снегурочка. Настоящий полиглот может ответить на любом иностранном языке.

Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще-8

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Поколение зумеров требует новых подходов. И у Дедушки Мороза появился свой интерактивный помощник Снежок. И подскажет, и поздравит, а главное, поможет разобрать волшебную почту.

Снегурочка вернулась! Побывали на новогодней аудиенции у Деда Мороза в Беловежской пуще-10

Много писем пришло из Китая, восточные почитатели предпочитают практиковаться на белорусском в обращении Деду Морозу. Волшебнику в 2024 году удалось лично встретить гостей практически со всех континентов.

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год # Кристина Протосовицкая

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