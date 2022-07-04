«Проходит не совсем традиционно». Глава Заводского района о турнире MMA, Дне Независимости и заграничных гостях

Новости Беларуси. Столица масштабно отметила День Независимости. Празднование прошло без каких-либо происшествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители обеспечили безопасность и порядок в местах массового скопления людей. В каждом районе были организованы праздничные мероприятия. Одна из локаций разместилась в Заводском районе в парке 900-летия Минска.

Здесь состоялся Международный турнир по смешанному боевому искусству MMA. В числе участников – свыше 70 спортсменов из Беларуси, России, Таджикистана, Туркменистана и Королевства Бахрейн. На арене борцы продемонстрировали навыки ударной техники.

Мурад Гусейнов, участник турнира (Королевство Бахрейн):

Первый мой дебют в профессиональной карьере. Выпал такой шанс, узнал, что здесь организуют турнир, и мне предложили здесь первый профессиональный бой. Впервые нахожусь в Беларуси, в Минске. Очень удивлен: красиво, чисто. Люди очень добрые, гостеприимные. Только положительные эмоции.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Подготовились хорошо. Первое, чем мы начали удивлять, традиционно стало наше соревнование по лыжероллерам «Радость рассвета». Кроме этого, у нас уже второй год подряд проходит Кубок дружбы по правилам MMA. Проходит не совсем традиционно. Как вы можете наблюдать, это открытая площадка, где собираются лучшие бойцы из стран ближнего и дальнего зарубежья.