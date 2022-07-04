«Каждый номер – это не просто стихотворение». СТВ выступает информационным партнёром поэтического конкурса

Ирина Передня, директор дирекции специальных проектов телеканала СТВ:

Это очень почетно и важно, что на национальном телевидении звучат стихи наших белорусских авторов. В этом году у конкурса особое звучание – он будет посвящен Году исторической памяти. Помимо стихов, у детей будет возможность рассказать о каких-то памятных интересных местах своей Родины, потому что в Минск приедут дети со всей страны. Каждый номер – это не просто стихотворение. Это еще и маленькая театральная зарисовка. Знаете, выбирать среди детей всегда сложнее всего, потому что это всегда искренне, по-настоящему, от души.