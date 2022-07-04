«Каждый номер – это не просто стихотворение». СТВ выступает информационным партнёром поэтического конкурса

Новости Беларуси. В Минске прошел полуфинал поэтического конкурса «Живая классика». В 2022 году юные чтецы особое внимание уделили произведениям о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции наш телеканал выступает информационным партнером конкурса. Финал пройдет в августе в большой студии СТВ.
Ирина Передня, директор дирекции специальных проектов телеканала СТВ:
Это очень почетно и важно, что на национальном телевидении звучат стихи наших белорусских авторов. В этом году у конкурса особое звучание – он будет посвящен Году исторической памяти. Помимо стихов, у детей будет возможность рассказать о каких-то памятных интересных местах своей Родины, потому что в Минск приедут дети со всей страны. Каждый номер – это не просто стихотворение. Это еще и маленькая театральная зарисовка. Знаете, выбирать среди детей всегда сложнее всего, потому что это всегда искренне, по-настоящему, от души.
Конкурс «Живая классика» направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи. Ежегодно он объединяет тысячи ребят со всей страны.
Поиск и поддержка талантов. Полуфинал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске. Подробнее.