В Витебске идут последние приготовления к «Славянскому базару». Чем фестиваль удивит в этот раз?

Новости Беларуси. До Славянского базара в Витебске осталось меньше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителей ожидает много сюрпризов и обновлений. В частности, программа популярного Дня Союзного государства растянется на несколько дней.
В городе идут последние приготовления. Генеральные репетиции, машины с оборудованием и подготовка площадок. Ремонтные работы планируют завершить к 6 июля. Сценография поменяет геометрию построения.
Если раньше она была горизонтальной и прямой, то теперь станет круговой. Декорации главной сцены создавали по подобию арены с учетом увертюры к фестивалю, программы «Этот волшебный цирк». В зрительный зал будет уходить подиум, организаторы используют множество кинетических решений.
А вот на Пушкинской площади появится просторная сцена. Город украсят флаговые конструкции, иллюминация и цветочные ковры. Торжественное открытие ХХХI Славянского базара запланировано на 14 июля. На сцене выступят именитые российские и белорусские артисты. Всего же масштабный фестиваль искусств будет проходить на протяжении пяти дней и примет 5 000 гостей.