В Витебске идут последние приготовления к «Славянскому базару». Чем фестиваль удивит в этот раз?

Новости Беларуси. До Славянского базара в Витебске осталось меньше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителей ожидает много сюрпризов и обновлений. В частности, программа популярного Дня Союзного государства растянется на несколько дней.

В городе идут последние приготовления. Генеральные репетиции, машины с оборудованием и подготовка площадок. Ремонтные работы планируют завершить к 6 июля. Сценография поменяет геометрию построения. Если раньше она была горизонтальной и прямой, то теперь станет круговой. Декорации главной сцены создавали по подобию арены с учетом увертюры к фестивалю, программы «Этот волшебный цирк». В зрительный зал будет уходить подиум, организаторы используют множество кинетических решений.