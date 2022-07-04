«Найдёте всё: и молодёжный движак, и элитарное искусство». Глеб Лапицкий об уникальности «Славянского базара»
Новости Беларуси. До главного культурного фестиваля страны – «Славянского базара в Витебске» – остается 10 дней. В городе идут последние приготовления. Генеральные репетиции, машины с оборудованием и подготовка площадок. Первые фуры декораций уже въехали на подмостки Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, главная сцена фестиваля в 2022 году немного изменится. К ней достроят подиум, который будет уходить в зрительный зал. Также новинкой «Славянки» станет молодежная площадка – фестивальный open air. Топовые диджеи, фуд-корты, интерактивные зоны и ночная дискотека. В программу будут привнесены элементы театрального и циркового искусства. На сцене выступят именитые российские и белорусские артисты. Всего же масштабный фестиваль искусств будет проходить на протяжении пяти дней и примет около 5 000 человек более чем из 25 стран мира.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске 2022»:
На фестивале в этом году в 31-й раз будут и новшества, будет тот базис, на котором мы четвертое десятилетие разменяли и базируемся, поэтому чтобы увидеть для себя изюминку, необходимо просто приехать с 13 по 18 июля в фестивальный Витебск. Там вы найдете все: и молодежный движак, и элитарное искусство, и театральное, найдете популярных исполнителей. Все будет в Витебске сконцентрировано, поэтому всех милости просим.