«Это международный цветок». Символ «Славянского базара» – василёк. Какие особенности придумали в 2022 году?

Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – остается буквально три недели.

С пустыми руками из Витебска не уедет никто, заверяют местные рукоделы. Мастера с любовью создают главный символ «Славянского базара» – василек. На тысячи цветков ушло сотни метров тканей. Собирать васильковый букет здесь начали уже с начала мая.