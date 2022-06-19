«Это международный цветок». Символ «Славянского базара» – василёк. Какие особенности придумали в 2022 году?
Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – остается буквально три недели.
С пустыми руками из Витебска не уедет никто, заверяют местные рукоделы. Мастера с любовью создают главный символ «Славянского базара» – василек. На тысячи цветков ушло сотни метров тканей. Собирать васильковый букет здесь начали уже с начала мая.
Юлия Война, методист культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина»:
Он традиционный. Делается у нас не один год. Изобрела его мастер по соломоплетению. Делается он изо льна. Традиционный василек из традиционного материала – льна.
Людмила Ковальчук, мастер культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «двина»:
Хочется, чтобы кусочек этого бренда, этого понятия, этой культуры. А ведь вы понимаете василек – это международный цветок. Но он уже как бы и витебский. Каждый увезет кусочек памяти, будет смотреть и вспоминать, как было хорошо в Витебске у нас.
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