Игорь Тур: мы столкнулись с тем, что когда рассказываем про беглых, они уже никому не интересны

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Игорь, добавь субъективно. Потому что два апологета государственной журналистики на двух каналах – Тур и Азаренок, вечное сравнение. Как ты видишь свою позицию?
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Я согласен с тем, что у нас идет война информационная, идет достаточно давно, гораздо больше года. Я говорю про информационную войну, потому что являюсь солдатом этой войны. Даже если исходить из временных отрезков – полтора-два года – очевидно, что война меняется. Возможно, некоторые орудия войны, которые прекрасно работали в августе-сентябре 2020 года, сейчас работают не так хорошо, а, возможно, даже во вред тем, кто эти орудия использует.
Кирилл Казаков:
Судя по рейтингам, Гришина рубрика стабильна.
Игорь Тур:
Я, скорее, даже не о Грише, а о себе в первую очередь. Когда-то мы столкнулись с тем, что когда мы рассказываем про беглых, они уже настолько никому не интересны, что их появление на телеканале ОНТ им больше дает рекламу, чем негатива.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Да, они потом бегут к своим кураторам: «Нас мочат!»
Игорь Тур:
Соответственно, мы приняли решение от этого избавиться, потому что он уже работает с очень низким КПД. Важно, чтобы в любой войне мы свои орудия пересматривали где-то и использовали максимально эффективно. Как они на все это реагируют – в этом с каждым месяцем становится все меньше смысла, потому что какая разница, как на все это реагируют беглые, если они в гораздо меньше степени влияют на те процессы, на которые влияли сильно год назад.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Надо отметить одну простую вещь. Если раньше били по хвостам, то все вы сделали очень важное дело. Вы уже играете на опережение. Вы правы в чем? Даже беглые – им ответить нечем, вы заполнили эту нишу, пусть агрессивно.
Григорий Азаренок:
Позвольте, напомню. Когда-то там в начале весны – в конце зимы рисовали комиксы: выключи телевизор, не читай Муковозчика, не смотри Тура, залезь под одеяло и читай NEXTA. И потом они констатировали, что это провалилось, что все равно они обсуждают то, что мы сказали, что мы написали, что сказал, самое главное, наш Президент, потому что он главный человек, формирующий нашу линию.
Николай Щекин:
Игорь прав, со временем наша методика будет меняться, она будет становиться где-то филигранной. Но нет гарантий, что опять что-то не произойдет.
Читайте также:
Григорий Азаренок: нет никакой журналистики, не существует журналистской этики, есть солдаты информационной войны
Вадим Гигин: предприняты действия по прекращению работы бывших СМИ, которые перестали выполнять свою функцию
«Мы не хотим разглашать эту информацию». Андрей Кривошеев раскрыл подробности скандала с «КП»