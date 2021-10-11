Игорь Тур: мы столкнулись с тем, что когда рассказываем про беглых, они уже никому не интересны

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Игорь, добавь субъективно. Потому что два апологета государственной журналистики на двух каналах – Тур и Азаренок, вечное сравнение. Как ты видишь свою позицию?

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу « По существу ».

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Я согласен с тем, что у нас идет война информационная, идет достаточно давно, гораздо больше года. Я говорю про информационную войну, потому что являюсь солдатом этой войны. Даже если исходить из временных отрезков – полтора-два года – очевидно, что война меняется. Возможно, некоторые орудия войны, которые прекрасно работали в августе-сентябре 2020 года, сейчас работают не так хорошо, а, возможно, даже во вред тем, кто эти орудия использует.

Кирилл Казаков:

Судя по рейтингам, Гришина рубрика стабильна.

Игорь Тур:

Я, скорее, даже не о Грише, а о себе в первую очередь. Когда-то мы столкнулись с тем, что когда мы рассказываем про беглых, они уже настолько никому не интересны, что их появление на телеканале ОНТ им больше дает рекламу, чем негатива.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Да, они потом бегут к своим кураторам: «Нас мочат!»

Игорь Тур:

Соответственно, мы приняли решение от этого избавиться, потому что он уже работает с очень низким КПД. Важно, чтобы в любой войне мы свои орудия пересматривали где-то и использовали максимально эффективно. Как они на все это реагируют – в этом с каждым месяцем становится все меньше смысла, потому что какая разница, как на все это реагируют беглые, если они в гораздо меньше степени влияют на те процессы, на которые влияли сильно год назад.