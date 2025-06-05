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Новости по тегу #Петр Арушаньянц

Партнёрство государства и частного бизнеса в Беларуси! Подводим итоги 22-й Ассамблеи деловых кругов
05 июня 2025 16:55

Партнёрство государства и частного бизнеса в Беларуси! Подводим итоги 22-й Ассамблеи деловых кругов

В Минске состоялась Ассамблея деловых кругов
05 июня 2025 10:34

В Минске состоялась Ассамблея деловых кругов

В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России
26 сентября 2023 11:37

В Минске обсудят кооперацию малого и среднего бизнеса Беларуси и России

«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?
12 июня 2023 17:48

«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?

«Есть бизнес-инкубаторы». Оказывает ли государство поддержку предпринимателям и куда обращаться?
12 июня 2023 17:27

«Есть бизнес-инкубаторы». Оказывает ли государство поддержку предпринимателям и куда обращаться?

Как обеспечить устойчивость экономики в условиях санкций? Вот какие меры принимают в Беларуси
16 ноября 2022 19:01

Как обеспечить устойчивость экономики в условиях санкций? Вот какие меры принимают в Беларуси

«Это возможность малым и средним предприятиям провести прямые переговоры». Как белорусский бизнес реагирует на санкции?
17 марта 2022 19:32

«Это возможность малым и средним предприятиям провести прямые переговоры». Как белорусский бизнес реагирует на санкции?

Петр Арушаньянц: из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся, на 4-4,5 млрд могли бы производить в Беларуси
29 мая 2021 14:38

Петр Арушаньянц: из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся, на 4-4,5 млрд могли бы производить в Беларуси

Инвестиции и поддержка отечественных экспортёров. О перспективах бизнеса в Беларуси говорили на Республиканском деловом форуме
22 апреля 2021 07:21

Инвестиции и поддержка отечественных экспортёров. О перспективах бизнеса в Беларуси говорили на Республиканском деловом форуме

«Нам неинтересно просто дать деньги». Как получить помощь Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей
07 августа 2018 09:14

«Нам неинтересно просто дать деньги». Как получить помощь Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей

«Слава Богу, что наше законодательство все-таки движется». Какие изменения ждут ремесленников с новым указом?
12 января 2018 20:00

«Слава Богу, что наше законодательство все-таки движется». Какие изменения ждут ремесленников с новым указом?

Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси
12 января 2018 11:45

Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси