Новости по тегу #Петр Арушаньянц

Как укрепить диалог между бизнесом и властью, сформировать устойчивую среду и помочь предпринимателям закрепиться на новых рынках? 22-й по счету форум прошел 5 июня в Минске.
Как укрепить диалог между бизнесом и властью, сформировать устойчивую среду и помочь частникам закрепиться на новых рынках – обсуждали эксперты из Беларуси и России.
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