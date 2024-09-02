День народного единства – в чём смысл и какую форму нужно придать празднику? Обсудили эксперты

Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщики, чтобы поговорить о смыслах и идеях. Кто стоит за попытками раскачать общество?

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что за этими товарищами, которые сейчас пытаются на волне того, что мы вроде как все объединяем, найти какую-то червоточину, за ними тоже кто-то стоит. Вот мы с тобой эту тему обсуждали у тебя на эфире недавно. Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Кирилл Владимирович, у меня в канале три или четыре расследования есть про этих людей персонально. И кто мог зайти, и как мог зайти, и так далее. Естественно, в каждой стране есть силы, которые пытаются влиять на другие страны. Естественно, мы должны это чувствовать, понимать и сразу пресекать. Более того, вы сказали: «Вроде бы они были свои». А вот так, покопавшись персонально, смотришь, а где они свои были? Когда они свои были? Один человек в Витебске проводил круглые столы с Лебедько, с оппозиционерами. Другой там еще чем-то занимался. А когда они свои были, я что-то упустил. Поэтому мы просто должны это видеть, смотреть и людям рассказывать, по крайней мере. Ольга Чемоданова рассказала, какие мероприятия для молодежи планируют ко Дню народного единства. Дзермант: молодежь уезжает учиться в Польшу – с этим нужно бороться

Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель:

Не секрет, что тысячи молодых белорусов едут учиться в Польшу, и многие из них там остаются. То есть мы от своего народного тела отрываем лучшее, то есть нашу молодежь. Кирилл Казаков:

А может, они не лучшие, кто уезжает? Алексей Дзермант:

Не надо. Там, я уверен, есть очень талантливые люди, и за них нужно бороться. И вот форма этой борьбы сейчас актуальна. То есть мы должны не просто на словах рассказывать: вот у нас здесь лучше. Нет, это не работает. Если они туда едут, значит, какие-то есть там приманки. Так вот нужно объяснять просто на пальцах. Считаете, что там лучше жизнь и зарплаты. Вот сравните зарплату реальную там и здесь. Смотрите социалку там и здесь. Вот смотрите реальное отношение к белорусам и, допустим, к украинцам, к восточным славянам. Что, мы должны замалчивать факты избиения на шовинистической почве русскоязычных и православных? Надо бороться за единство сейчас. Нужно бороться за тех людей, которые туда уехали. Я уверен, многие разочарованы, боятся вернуться. А кого-то прессует режим варшавский и говорит, что не надо, мы вас там будем прессовать за это все. Смысл единства и в том, чтобы от нашего народа не отрывались эти люди. И с ними надо работать со школы. Алена Сырова, СТВ:

Но как глава государства говорил о том, что это все равно белорусы. Даже те, кто сейчас уехали, и те, кто пусть поливает грязью Беларусь, но все равно это граждане нашей страны. Какие смыслы вкладываются в День народного единства – мнения

Григорий Азаренок:

Ну вот был праздник, и праздник изучали, изучали, а, может, и не изучали. Да не так изучали. Изучали советско-польскую войну. Изучали нападение вместе с Гитлером. Вот так вот называли. Говорили, что «мы вместе с Гитлером разделили бедную Польшу». И у нас это протаскивалось в учебники. Никто не говорил, что там польского правительства уже не было, что мы защитили свои земли, что мы евреев защитили, которые там были и так далее. Но никто этого не говорил. Говорили, тихой сапой продвигали, что «не все так однозначно», «советско-польская война» и так далее, и так далее. После того, как Президент сказал обратить внимание на этот праздник, конечно, обратили, навели порядок. Считаю, чуть-чуть больше надо.