Дзермант: стране не хватает музея национально-освободительского движения западной Беларуси

Алексей Дзермант, философ, публицист, политический обозреватель:

Мы сделали колоссальный шаг вперед. И выступая регулярно на диалоговых площадках, и сегодня на открытии учебного года в БГУ на экономфаке, я для себя отмечаю качественные изменения. Даже молодые люди, 18-20 лет, с которыми сейчас общаешься, это другие люди, чем 4-5 лет назад. Хотя казалось бы… Это значит, что те наши усилия совместные всех, они дают результат. Более того, я знаю, что наши оппоненты с таким сожалением отмечают: ну вот все, если еще они продолжат года 3-4, мы уже не сможем с их молодежью ничего сделать.

Теперь в отношении того, что хотелось бы еще видеть. Мы идем правильным курсом. То, что я вижу, не только сверху идет запрос. Мол, вы отмечаете там, что-то организуете, я вижу, что происходит определенная самоорганизация. Конечно, нужно делать это вместе с исполнительной властью. Мне, например, я еще на будущее закидываю свои пожелания, может, и они исполнятся через какое-то время, не хватает серьезного музея национально-освободительного движения западной Беларуси. Наверное, либо в Бресте, либо в Гродно, чтобы каждый, в том числе граждане Польши, могли туда посмотреть и увидеть, что творил режим пилсудчиков на наших землях. Наверное, хотелось бы больше внимания конкретно героям того времени.