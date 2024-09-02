Ольга Чемоданова рассказала, какие мероприятия для молодёжи планируют ко Дню народного единства

Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщики, чтобы поговорить о смыслах и идеях.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

В любом случае изначально был запрос на то, какие мероприятия вы желаете в первую очередь провести на территории своего региона, в данном случае это город Минск. Может быть, есть какие-то новые инициативы, предложения? Мы, как правило, ограничиваемся чем? Диалоговые площадки. Мы любим вот это словосочетание, у нас встречи. Встречи не только на предприятиях, но, конечно же, и в молодежной аудитории. Но это все хорошо.

Нам не нужно ждать День народного единства для того, чтобы общаться с молодежью и встречаться в коллективах. Может быть, тематически мы будем ближе именно к этой теме Дня народного единства. Почему 17 сентября, почему этот день мы отмечаем, с чем это связано, с какими историческими событиями и так далее. Да, об этом мы напоминаем, нет проблем. И я думаю, что не только, конечно же, большой программой в «Минск-Арене» все это начинается и завершается.