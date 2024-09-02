Азарёнок: забудем 1939-й – получим 1941-й

Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщики, чтобы поговорить о смыслах и идеях.

Алена Сырова, СТВ:

Как глава государства сегодня сказал, пошутил в начале этой встречи, в Витебске одни ябатьки собрались. Это понятно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Так и здесь одни ябатьки собрались. Нас 90 %, где нам других искать?

Алена Сырова:

Люди разные, и молодежь тоже разная. Она стремится понять, отыскать правильные ответы. Наша задача где-то направить. Но если мы будем говорить каким-то кондовым, сухим языком, только об исторических фактах, то...

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Я тут не только про историю говорю.