Азарёнок: забудем 1939-й – получим 1941-й

Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщики, чтобы поговорить о смыслах и идеях.
Около 75% белорусов разделяют идейный смысл Дня народного единства – соцопрос.
Алена Сырова, СТВ:
Как глава государства сегодня сказал, пошутил в начале этой встречи, в Витебске одни ябатьки собрались. Это понятно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Так и здесь одни ябатьки собрались. Нас 90 %, где нам других искать?
Алена Сырова:
Люди разные, и молодежь тоже разная. Она стремится понять, отыскать правильные ответы. Наша задача где-то направить. Но если мы будем говорить каким-то кондовым, сухим языком, только об исторических фактах, то...
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Я тут не только про историю говорю.
Алена Сырова:
Гриш, то они просто это не будут воспринимать и это будут отрицать.
Григорий Азаренок:
Можно не кондовым языком. Забудем 1939-й – получим 1941-й.
Алена Сырова:
Так, давайте обозначим, что никто не говорит о том, что историческая подоплека, исторические факты будут забываться. Нет, это основа. Но мы говорим о том, что единство для нас после 2020 года, особенно как для суверенной страны, особенно в момент, когда стоим в очень непростой позиции, для нас приобрело совершенно другой масштаб. Помимо того, что мы помним, что объединялись семьи, объединялись земли. Мы прекрасно теперь осознаем, что у нас есть такая одна наша земля.
Григорий Азаренок:
Суверенитет, держава, Президент. Мы освободили свою страну и получили первого крестьянского вождя, крестьянского Президента. И это сейчас нас объединяет, и вот так мы и должны жить.
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