Около 75% белорусов разделяют идейный смысл Дня народного единства – соцопрос

Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю? И как сделать белорусское общество монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщики, чтобы поговорить о смыслах и идеях.

Николай Сухотский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси, руководитель Центра политологии:

То, что нужно работать более тонко, использовать какие-то приемлемые для молодежи, интересные для молодежи форматы, это факт. Потому что, действительно, по данным опроса Института социологии, лучший фильм Беларусьфильма за все годы – это «Брестская крепость». И это действительно фильм, на который шла молодежь. Этот фильм очень популярный. Понятно, сделал он при поддержке Российской Федерации.

Актеры играют там прекрасные российские. Но мы тоже можем это сделать. И возможно, не один фильм, а нужен сериал целый, который как раз сейчас очень популярный жанр. Мне кажется, что нужно постепенно делать. И даже опросы социологические наши показывают: разделяете ли вы идейный смысл праздника 17 сентября? В этом году мы провели недавно опрос, и там около 75 %. В прошлом году это был 71 %. Да, прирост всего 4 %. Но, мы видим, что потихоньку, все-таки четвертый год только этот праздник мы празднуем, мы продвигаемся.