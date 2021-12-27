Демократично ли ограничивать Президента двумя сроками? Мнение Алексея Талая

Алена Сырова, СТВ: Тем не менее именно обсуждение статуса и полномочий ВНС вызывало во время работы Конституционной комиссии, рабочих групп, наверное, больше всего вопросов. Алексей, в чем были особенности?

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу « По существу » собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:

Я, так сказать, не политик, я больше, если можно так сказать, о приземленном рассуждал. Информация поступала от граждан, которую приходилось просто тоннами перерабатывать. Там были такие вопросы, связанные с суверенитетом, с нашими традиционными национальными какими-то ценностями.

Кирилл Казаков:

В Конституции появились – наша самобытность, защита всех тех побед, которые мы добыли в 1945 году, да?

Алексей Талай:

Великая Отечественная война. Все то, что для нас свято, мы должны чтить и защищать вплоть до Основного закона. Кажется правильным, если это будет в Конституции. Это наше святое, наша земля обильно полита кровью наших дедов и прадедов. Конечно же, может быть, правильно говорят мои коллеги – мир меняется, и сегодня мы не должны быть в роли догоняющих. Мы сегодня должны транслировать свою собственную повестку.

Кирилл Казаков:

30 лет назад, наверное, о том, что мы победили в войне, вообще не было никакой дискуссии. А сейчас уже возникает вопрос, что мы чуть ли не агрессор.

Алексей Талай:

Абсолютно. Идет переписывание истории. Нас начинают где-то, знаете, заставлять платить и каяться, как говорится. Поэтому здесь это непозволительно. В том числе исходя из событий прошлого года, мы понимаем, что мы сегодня находимся в состоянии этой холодной новой войны. Здесь мы должны через Конституцию Республики Беларусь укрепить. В том числе прописать приоритет национального права над некими международными, знаете, специализированными учреждениями. Мы должны вплоть до того, что… Сколько мы будем стесняться, прописать может быть даже вплоть до государственной идеологии. Как мы живем. Демократия некая. Мы должны понимать, куда движется наш корабль. Второй момент очень важный – я не знаю, надо об этом, наверное, говорить. Но людей очень волнует тот момент, что мы ограничиваем двумя каденциями, например, избрание.