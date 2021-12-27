Наталья Кочанова: «Мы рядом с нашими детьми, где бы они ни находились»

Новости Беларуси. Дух приближающегося праздника 27 декабря почувствовали и воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Всего в учреждении 84 воспитанника до 18 лет, которые подготовили для гостей новогоднюю шоу-программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Этот праздник несомненно нужен нашим детям, но он нужен и нам. Потому что мы можем в полной мере ощутить себя в эти мгновения счастливыми людьми, потому что мы рядом с нашими детьми, где бы они ни находились. По всей стране эта замечательная акция, которую когда-то инициировал наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, находит сейчас такую поддержку у всех. И конечно, мы все ждем этого праздника.

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