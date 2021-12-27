«Какой-то вариант системной поддержки обители будет найден». Мезенцев впервые посетил Спасо-Евфросиниевский женский монастырь 

Новости Беларуси. Дух приближающегося праздника 27 декабря почувствовали и воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района. Всего в учреждении 84 воспитанника до 18 лет, которые подготовили для гостей новогоднюю шоу-программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Песни, танцы, игры и конкурсы никого не оставили равнодушными. После представления Центру вручили ценный подарок от Совета Республики. Наталья Кочанова: «Мы рядом с нашими детьми, где бы они ни находились» – читайте здесь.

В рамках визита в Полоцкий район Наталья Кочанова с Дмитрием Мезенцевым посетили Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, которому в 2025 году исполняется 900 лет. Уже сейчас духовенство и светская власть задумываются, как и чем помочь обители к предстоящей знаковой дате. Одной из забот монастыря является нехватка трапезной и вместительной гостиницы для паломников.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы самым тщательным образом изучим все заключения, которые дали реставраторы, архитекторы, те люди, которые сегодня работают над сохранением уникального наследия, того, которое сохранено этими веками и нам даровано, и какой-то вариант системной поддержки обители будет найден.