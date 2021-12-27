Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться?

Новости Беларуси. Главная политическая новость дня. 148 статей на 49 страницах. Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для всенародного обсуждения он опубликован на сайте Национального правового интернет-портала. Координировать работу по сбору и обобщению откликов будет Национальный центр правовой информации.

Их можно направлять как в электронном виде, так и по почте. Мнения и возможные предложения удобнее всего высказать через разработанную электронную форму. С проектом изменений Конституции можно также ознакомиться на интернет-портале Президента.