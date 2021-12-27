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Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться?

27 декабря 2021 13:46
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Новости Беларуси. Главная политическая новость дня. 148 статей на 49 страницах. Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для всенародного обсуждения он опубликован на сайте Национального правового интернет-портала. Координировать работу по сбору и обобщению откликов будет Национальный центр правовой информации.  

Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? -1

Их можно направлять как в электронном виде, так и по почте. Мнения и возможные предложения удобнее всего высказать через разработанную электронную форму.  

С проектом изменений Конституции можно также ознакомиться на интернет-портале Президента.  

Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? -4

Работа над документом велась кропотливая, ещё весной 2021 года в Беларуси была создана Конституционная комиссия, осенью к доработке проекта Конституции подключилась рабочая группа. Неоднократно они встречались с Президентом. И вот опубликован итоговый текст для всеобщего ознакомления и обсуждения. Политическая кампания продлится вплоть до референдума, на который выносится Главный закон страны.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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