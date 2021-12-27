Прямой эфир

Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»

27 декабря 2021 16:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Самый главный вопрос – что основного изменилось? Какой основной посыл этой Конституции?  

Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
В Конституции очень много изменений. Но самый главный, наверное, основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа. И то, что в этой Конституции все нормы прописаны для того, как мы будем развиваться дальше. Мир не стоит на месте. Он стремительно развивается. И мы сегодня понимаем, что нужно подстраиваться под современные реалии. И вот таких вот современных новелл в Конституции будет много.  

Кирилл Казаков:  
Например, на Всебелорусском народном собрании была высказана такая реплика о том, что нам нейтральный статус не нужен. И здесь появляется такое интересное юридическое обоснование – с нашей территории не может быть начата агрессия. Но при этом мы говорим о том, что мы нейтральные. И подчеркиваем, что мы все-таки в ОДКБ уже достаточно большое количество…  

Марина Ленчевская:  
Безусловно, сегодня вы видите, реалии жизни таковы, что на внешнем контуре ситуация меняется. И сегодня мы видим прямую угрозу нашему государству в том числе. И говорить о том, что мы сегодня будем спокойно на это смотреть, это невозможно. И обратно же мы подчеркиваем в Конституции, что мы неприемлем агрессию с нашей территории. Но если нам придется защищать свое суверенное государство, в том числе в рамках международных договоров, то да. Если к нам придут с мечом, мы мечом ответим.  

Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»-4

Кирилл Казаков:  
Наверное, современность – это и использование мирного атома. О чем мы в 1994 году не говорили, потому что еще была свежа в памяти катастрофа 1986 года в Чернобыле. Наверное, мы говорим о том, что раз мы ввели в строй белорусскую АЭС, то уже немножко другая история.  

Марина Ленчевская:  
Конечно.  

# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Марина Ленчевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: «Что такое патриот в польском понимании? Это человек, который выступает против русских»
27 декабря 2021 15:49

Лазуткин: «Что такое патриот в польском понимании? Это человек, который выступает против русских»

В Минской области начали прививать от коронавируса подростков
27 декабря 2021 15:19

В Минской области начали прививать от коронавируса подростков

В Могилёве открыли новый центр дневного пребывания для пенсионеров. Там помогут овладеть компьютером
27 декабря 2021 15:15

В Могилёве открыли новый центр дневного пребывания для пенсионеров. Там помогут овладеть компьютером