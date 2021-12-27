Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Конституции очень много изменений. Но самый главный, наверное, основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа. И то, что в этой Конституции все нормы прописаны для того, как мы будем развиваться дальше. Мир не стоит на месте. Он стремительно развивается. И мы сегодня понимаем, что нужно подстраиваться под современные реалии. И вот таких вот современных новелл в Конституции будет много.

Кирилл Казаков:

Например, на Всебелорусском народном собрании была высказана такая реплика о том, что нам нейтральный статус не нужен. И здесь появляется такое интересное юридическое обоснование – с нашей территории не может быть начата агрессия. Но при этом мы говорим о том, что мы нейтральные. И подчеркиваем, что мы все-таки в ОДКБ уже достаточно большое количество…

Марина Ленчевская:

Безусловно, сегодня вы видите, реалии жизни таковы, что на внешнем контуре ситуация меняется. И сегодня мы видим прямую угрозу нашему государству в том числе. И говорить о том, что мы сегодня будем спокойно на это смотреть, это невозможно. И обратно же мы подчеркиваем в Конституции, что мы неприемлем агрессию с нашей территории. Но если нам придется защищать свое суверенное государство, в том числе в рамках международных договоров, то да. Если к нам придут с мечом, мы мечом ответим.