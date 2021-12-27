Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Самый главный вопрос – что основного изменилось? Какой основной посыл этой Конституции?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Конституции очень много изменений. Но самый главный, наверное, основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа. И то, что в этой Конституции все нормы прописаны для того, как мы будем развиваться дальше. Мир не стоит на месте. Он стремительно развивается. И мы сегодня понимаем, что нужно подстраиваться под современные реалии. И вот таких вот современных новелл в Конституции будет много.
Кирилл Казаков:
Например, на Всебелорусском народном собрании была высказана такая реплика о том, что нам нейтральный статус не нужен. И здесь появляется такое интересное юридическое обоснование – с нашей территории не может быть начата агрессия. Но при этом мы говорим о том, что мы нейтральные. И подчеркиваем, что мы все-таки в ОДКБ уже достаточно большое количество…
Марина Ленчевская:
Безусловно, сегодня вы видите, реалии жизни таковы, что на внешнем контуре ситуация меняется. И сегодня мы видим прямую угрозу нашему государству в том числе. И говорить о том, что мы сегодня будем спокойно на это смотреть, это невозможно. И обратно же мы подчеркиваем в Конституции, что мы неприемлем агрессию с нашей территории. Но если нам придется защищать свое суверенное государство, в том числе в рамках международных договоров, то да. Если к нам придут с мечом, мы мечом ответим.
Кирилл Казаков:
Наверное, современность – это и использование мирного атома. О чем мы в 1994 году не говорили, потому что еще была свежа в памяти катастрофа 1986 года в Чернобыле. Наверное, мы говорим о том, что раз мы ввели в строй белорусскую АЭС, то уже немножко другая история.
Марина Ленчевская:
Конечно.