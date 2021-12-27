«Собираюсь стать программистом, как мой папа». Маленькие белорусы на главной ёлке рассказали, кем хотят быть
Новости Беларуси. Главная елка страны 27 декабря собрала в Минске ребят со всех уголков Беларуси. Самые талантливые в спорте, учебе или музыке, дети из многодетных семей и домов-интернатов. И конечно, участие в этом важном аккорде благотворительной акции «Наши дети» в предновогодние дни принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без малого 2,5 тысячи ребят со всей страны. У каждого свои интересы, достижения и своя мечта. Это только с виду они маленькие, а взгляд – серьезный. И планы у них впечатляющие.
Я хочу стать стоматологом.
Собираюсь стать программистом, как мой папа.
– МЧС. Я хочу помогать людям, спасать.
– Пограничные войска. Я хочу заниматься защитой родины, чтобы на границе ничего плохого не случалось.
Лукашенко на главной елке страны: дорогие наши дети, все, что мы делаем, мы делаем с любовью и верой в вас. Читайте здесь.