«Собираюсь стать программистом, как мой папа». Маленькие белорусы на главной ёлке рассказали, кем хотят быть

Новости Беларуси. Главная елка страны 27 декабря собрала в Минске ребят со всех уголков Беларуси. Самые талантливые в спорте, учебе или музыке, дети из многодетных семей и домов-интернатов. И конечно, участие в этом важном аккорде благотворительной акции «Наши дети» в предновогодние дни принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без малого 2,5 тысячи ребят со всей страны. У каждого свои интересы, достижения и своя мечта. Это только с виду они маленькие, а взгляд – серьезный. И планы у них впечатляющие.

Я хочу стать стоматологом.

Собираюсь стать программистом, как мой папа.

Хочу стать радиоведущей.