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Александр Лукашенко принимает участие в митинге-реквиеме к годовщине хатынской трагедии

21 марта 2021 17:12
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Новости Беларуси. 21 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти», приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие включает возложение цветов к памятнику «Непокоренный человек», а также к Вечному огню, литературно-музыкальную композицию. Ожидается, что глава государства выступит с речью, после чего с участием представителей четырех ведущих традиционных религиозных конфессий состоится Всебелорусская молитва о мире.

Памятные мероприятия проходят на территории Государственного мемориального комплекса «Хатынь» 21-22 марта.

В 2021 году исполняется 78 лет, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей – 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко

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