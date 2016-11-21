Дела сердечные: как избежать кардиологических и сосудистых заболеваний

Новости Беларуси. Наступила очень неприятная пора, когда минус сменяется на плюс, снег переходит в дождь, и в «Большом городе» решили поговорить о нашем здоровье. Ведь это - очень неприятная пора и для метеозависимых людей, для сердечников. Темой программы стала профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Что надо знать о своем давлении? Чем чревато небрежное отношение к своему сердцу? И как жить, чтобы не хвататься за него? Об этом и другом рассказала Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

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