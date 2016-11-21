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Сердечно-сосудистые заболевания: является ли пол фактором риска?

21 ноября 2016 20:10
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Новости Беларуси. Какие болезни чаще появляются у мужчин, а какие – у женщин, рассказали в «Большом городе»

Олег Степанюк, СТВ:
Кто, всё-таки, больше подвержен сердечно-сосудистым болезням? Мужчины или женщины?

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент  кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:
Это зависит от сердечно-сосудистого заболевания конкретного.

В частности, в отношении артериальной гипертензии нет чётких предпочтений – это мужчина или женщина.

И распространённость артериальной гипертензии практически сопоставима, независимо от пола. Если говорить о такой болезни, как ишемическая болезнь сердца, то здесь мужской пол является фактором риска. Фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта, непосредственно ишемической болезни сердца. Мужской пол является фактором риска развития внезапной сердечной смерти, а, если мужчина ещё является курильщиком, то его риск вот этого, данного осложнения – он значительно превышает риск некурящей женщины

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# общество # Заболевания сердечно-сосудистой системы

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