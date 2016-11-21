Немой убийца: в чём коварство артериальной гипертензии?

Новости Беларуси. Как вовремя распознать заболевание, рассказали в «Большом городе»

Олег Степанюк, СТВ:

Какие явные признаки того, что у Вас поднялось давление?

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Коварство артериальной гипертензии заключается в том, что достаточно большое количество лиц не ощущают подъёмов артериального давления.

Пациент может иметь цифры артериального давления, соответствующие второй-третьей степени артериальной гипертензии, то есть, достаточно высокие и не иметь никаких субъективных жалоб. Нередко именно случайное измерение артериального давления во время прохождения профосмотра, либо при обращении за медицинской помощью по поводу совсем другого заболевания, не связанного с сердечно-сосудистой системой, приводит к тому, что выявляются высокие цифры артериального давления. Это не означает, что мы в этот же момент можем сказать, что Вы имеете артериальную гипертензию, как заболевание. Это значит, что данный пациент должен пройти целый перечень исследований, которые позволяют отвергнуть этот диагноз или, наоборот, доказать этот диагноз и назначить лечение артериальной гипертензии, как болезни.

Если говорить о возможных клинических симптомах, которыми проявляется высокое артериальное давление, то, безусловно, это – головные боли, головокружения, тяжесть в грудной клетке, одышка.

Но, я ещё раз повторю: коварство гипертензии, которую называют «немым убийцей», заключается в том, что нередко при первичном обращении за медицинской помощью, когда пациент случайно обнаружил у себя, измеряя, нередко за компанию с кем-то, цифры артериального давления, являются ситуации, когда уже есть так называемые бессимптомные поражения органов-мишеней: утолщение стенок сердца или изменения на глазном дне, или изменение функции почек.

Это позволяет нам сказать, что артериальное давление у Вас повышается уже достаточно продолжительный период, как минимум, 6 месяцев.

Вы не контролировали цифры этого давления и, на сегодняшний день, мы, помимо высоких цифр, как проблемы, связанной с артериальным давлением, имеем ещё и поражение тех органов, которые пострадали от того, что достаточно продолжительный период времени у Вас были высокие цифры давления.