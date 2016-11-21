Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. В столице в 2017 году увеличат финансирование в области соцподдержки



Только за этот год выплаты получили более 33 тысяч минчан. Ожидается, что в следующем количество людей, которым будет оказана помощь, увеличится почти до 47 тысяч. Рост адресной поддержки произойдет за счёт увеличения размера бюджета прожиточного минимума.

Около 640 тысяч квадратных метров жилья построят в Минске за 2017 год



Это предусмотрено программой по строительству на пять лет. Подобного рода документ впервые принят в нашей стране. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий возведут около 160 тысяч квадратных метров и 30 квартир для многодетных семей с помощью льготного кредитования.

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Престижный рейтинг опубликовали на Всемирной туристической выставке. Такой успех обусловлен, прежде всего, проведением белорусской столицей крупных международных спортивных форумов. Не последнюю роль сыграли спортивная инфраструктура и гостеприимство. А уже сейчас Беларусь готовится принять вторые Европейские игры.

Минчане определились с окраской нового столичного транспорта – электробусов



Появятся они на дорогах города уже в декабре и будут работать на чистых источниках энергии: аккумуляторах. Запас хода –примерно 12 километров. А заправляться они будут на специальных станциях, которые оборудуют на конечных остановках.

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