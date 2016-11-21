Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Только за этот год выплаты получили более 33 тысяч минчан. Ожидается, что в следующем количество людей, которым будет оказана помощь, увеличится почти до 47 тысяч. Рост адресной поддержки произойдет за счёт увеличения размера бюджета прожиточного минимума.
Это предусмотрено программой по строительству на пять лет. Подобного рода документ впервые принят в нашей стране. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий возведут около 160 тысяч квадратных метров и 30 квартир для многодетных семей с помощью льготного кредитования.
Престижный рейтинг опубликовали на Всемирной туристической выставке. Такой успех обусловлен, прежде всего, проведением белорусской столицей крупных международных спортивных форумов. Не последнюю роль сыграли спортивная инфраструктура и гостеприимство. А уже сейчас Беларусь готовится принять вторые Европейские игры.
Появятся они на дорогах города уже в декабре и будут работать на чистых источниках энергии: аккумуляторах. Запас хода –примерно 12 километров. А заправляться они будут на специальных станциях, которые оборудуют на конечных остановках.
О заинтересованности в профессиональных кадрах заявили около 80 организаций города различных сфер деятельности. К слову, сегодня в столице самый низкий, по сравнению с другими регионами, уровень безработицы. А средний возраст нетрудоустроенного вырос на несколько лет – с 36 до 41.