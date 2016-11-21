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Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»

21 ноября 2016 20:08
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. 

В столице в 2017 году увеличат финансирование в области соцподдержки

Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»-1


Только за этот год выплаты получили более 33 тысяч минчан. Ожидается, что в следующем количество людей, которым будет оказана помощь, увеличится почти до 47 тысяч. Рост адресной поддержки произойдет за счёт увеличения размера бюджета прожиточного минимума.

Около 640 тысяч квадратных метров жилья построят в Минске за 2017 год

Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»-4


Это предусмотрено программой по строительству на пять лет. Подобного рода документ впервые принят в нашей стране. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий возведут около 160 тысяч квадратных метров и 30 квартир для многодетных семей с помощью льготного кредитования.

Белорусская столица впервые оказалась в ТОП-20 самых спортивных городов мира

Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»-7


Престижный рейтинг опубликовали на Всемирной туристической выставке. Такой успех обусловлен, прежде всего, проведением белорусской столицей крупных международных спортивных форумов. Не последнюю роль сыграли спортивная инфраструктура и гостеприимство. А уже сейчас Беларусь готовится принять вторые Европейские игры.

Минчане определились с окраской нового столичного транспорта – электробусов

Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»-10


Появятся они на дорогах города уже в декабре и будут работать на чистых источниках энергии: аккумуляторах. Запас хода –примерно 12 километров. А заправляться они будут на специальных станциях, которые оборудуют на конечных остановках.

В Минске с аншлагом прошла традиционная ярмарка вакансий

Сколько построят жилья в Минске и когда пустят электробусы: новости «Большого города»-13


О заинтересованности в профессиональных кадрах заявили около 80 организаций города различных сфер деятельности. К слову, сегодня в столице самый низкий, по сравнению с другими регионами, уровень безработицы. А средний возраст нетрудоустроенного вырос на несколько лет – с 36 до 41.

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# общество # Социальная инфраструктура

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