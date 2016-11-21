Сердце не болит, а инфаркт развивается: на какие ощущения надо обратить внимание?

Новости Беларуси. Как может трансформироваться болевой синдром при проблемах с сердцем, рассказали в «Большом городе»

Олег Степанюк, СТВ:

Коварство заключается в том, что боли, вызванные проблемами с сердцем – не всегда можно определить, что это именно в области сердца. Или это не так?

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Нередко, пациенты, имеющие классический стенокардиальный синдром или развивающийся инфаркт миокарда, не ассоциируют возникшие болевые ощущения с прекардиальной областью.

На самом деле, очень разнообразен спектр болевых ощущений в области сердца.

И они называются одним большим словом «кардиалгия». Важно на первом этапе для доктора, к которому первично обращается такой человек, ответить на вопрос, связаны ли эти неприятные ощущения в прекардиальной области, в грудной клетке с недостаточным кровообращением в сердечной мышце или с ишемией сердца. Очень часто, обращаясь за медицинской помощью, пациент может называть целый перечень жалоб: тошнота, рвота, слабость, головная боль, одышка. И при попытке выяснить, есть ли боли в сердце, он будет отрицать факт наличия болевого синдрома.

Но эквивалентом болевого синдрома в этой ситуации является дискомфорт, тяжесть, давление в прекардиальной области, за грудиной.

И, иногда, уточнение вот этих ощущений, которые есть в грудной клетке, имеет важное значение для правильной постановки диагноза. Что человек, не имеющий медицинского образования, подразумевает под понятием «боль», тем более, боли в сердце, не всегда совпадает с тем, что считается стенокардией или ишемической болью, с точки зрения врача. И здесь важно выяснить характер этих ощущений.