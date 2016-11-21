Артериальная гипертензия у гипотоников: в чём особенная опасность?

Новости Беларуси. Почему у гипотоников сложнее обнаружить гипертензию, рассказали в «Большом городе»

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

С гипотониками вопрос гораздо сложнее в плане диагностики, потому как, если человек – это важно знать в качестве определения тактики его ведения – говорит Вам, что до 40-летнего возраста цифры артериального давления у него были 90/60 миллиметров ртутного столба, то давление 120/80 для него уже является признаком артериальной гипертензии, по сути.

И давление 120/80 способно нанести тот вред внутренним органам.

Единственное, в отношении степени артериальной гипертензии, которая определяется исключительно по цифрам артериального давления, гипотоник, как правило, попадает в поле зрения врача, уже имея поражение бессимптомное внутренних органов, или какие-то жалобы, связанные с синдромом повышенного артериального давления на том этапе, когда его артериальная гипертензия соответствует, по сути, первой степени.