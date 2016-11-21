Как распознать инсульт по уголкам глаз и походке?

Новости Беларуси. О симптомах острого нарушения мозгового кровообращения рассказали в «Большом городе»

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Что может быть признаком нарушения мозгового кровообращения? Это – появление нарушений двигательной функции. Как правило, это – слабость в правой, либо левой руке. В правой, либо левой ноге. Исходя из этого, нарушение функции движения. Это могут быть речевые нарушения.

Появление у гипертоника асимметрии лица: когда разные глазные щели, на разном уровне находятся уголки глаз.

Иногда это не видно человеку, если он не смотрит в зеркало, но это видно близким родственникам. Нередко предшествуют данной симптоматике эпизоды высокого неконтролируемого артериального давления, психоэмоциональный стресс, приём алкоголя. То есть, помимо давления, возможно сочетание нескольких пусковых механизмов в отношении развития острого нарушения мозгового кровообращения.

Нарушение чувствительности также является признаком нарушения мозгового кровообращения.

Выраженное головокружение, шаткость походки, появление дезориентации в пространстве, времени, собственной личности, эпизодов нарушения памяти – и краткосрочной и долгосрочной. Это – крайне угрожающие симптомы.