10 минут на свежем воздухе: какие физические нагрузки помогут в профилактике атеросклероза

Новости Беларуси. Об эффективной физической активности рассказали в «Большом городе»

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Что относится к таким факторам – это физическая активность, которая должна быть достаточной. Что понимается под достаточной физической активностью, с точки зрения заболеваний, связанных с атеросклерозом – аэробные, то есть, на воздухе физические нагрузки.

Не менее 5 часов в неделю. Не одномоментно, а разделённые на 4-5 дней.

И вот, в течение этих 4-5 дней нагрузки на свежем воздухе должны быть более 10 минут.