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10 минут на свежем воздухе: какие физические нагрузки помогут в профилактике атеросклероза

21 ноября 2016 20:18
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Новости Беларуси. Об эффективной физической активности рассказали в «Большом городе»

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент  кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:
Что относится к таким факторам – это физическая активность, которая должна быть достаточной. Что понимается под достаточной физической активностью, с точки зрения заболеваний, связанных с атеросклерозом – аэробные, то есть, на воздухе физические нагрузки.

Не менее 5 часов в неделю. Не одномоментно, а разделённые на 4-5 дней.

И вот, в течение этих 4-5 дней нагрузки на свежем воздухе должны быть более 10 минут.     

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# общество # Заболевания сердечно-сосудистой системы

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