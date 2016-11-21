Белорусский тренажёр для перенесших инсульт: лечение на 30% эффективнее

Мария Заборонок, инструктор-методист УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска: В работе с пациентами мы отмечаем положительную динамику. Спустя три занятия на данном тренажёре есть, пусть минимальные у кого-то, но положительные сдвиги имеются

За её работой врач следит на планшете. Чтобы начать процесс реабилитации, достаточно выбрать на устройстве один из запрограммированных алгоритмов и нажать на кнопку.

Кстати, за счет инновационной технологии белорусский аналог стоит в десятки раз дешевле зарубежных роботов.

Около 3 тысяч долларов. Примерно такую же сумму каждый пациент, страдающий нарушениями опорно-двигательного аппарата, ежегодно тратит на реабилитацию.



Владислав Лукашевич, доцент кафедры рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Потребность республики в данной технологии достаточно высока, то есть, как минимум, 500-700 единиц таких тренажёров необходимо, чтобы качественно помогать нашим пациентам, в том числе, перенесшим инсульт, в восстановлении. Наши последние исследования показали высокую эффективность нашей методики и мы говорим, что при лечении координаторных и двигательных дефектов – дополнение нашей методики к общему лечению повышает эффективность более, чем на 30%.

Белорусский тренажер уже прошел клинические испытания и получил высокую оценку специалистов.

Кроме реабилитационных технологий команда белорусских врачей и инженеров под руководством Владислава Лукашевича, разработала уникальную систему диагностики опорно-двигательных заболеваний. Она представляет собой небольшие датчики в виде манжет, которые крепятся на руки и ноги пациента и таким образом считывают информацию о работе каждой конечности.

Это позволяет подобрать наиболее эффективный курс лечения.

Кстати, белорусская разработка уже заинтересовала некоторые зарубежные клиники.