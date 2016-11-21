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Белорусский тренажёр для перенесших инсульт: лечение на 30% эффективнее

21 ноября 2016 20:20
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Новости Беларуси. Об уникальных разработках белорусских учёных рассказали в «Большом городе»

Кинезитренажер – именно так называется устройство – помогает восстановить опорно-двигательный аппарат человека. 

Мария Заборонок, инструктор-методист УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска:
В работе с пациентами мы отмечаем положительную динамику. Спустя три занятия на данном тренажёре есть, пусть минимальные у кого-то, но положительные сдвиги имеются

Кинезитренажер - это автоматизированная система подвесных ремней.

Белорусский тренажёр для перенесших инсульт: лечение на 30% эффективнее -1


За её работой врач следит на планшете. Чтобы начать процесс реабилитации, достаточно выбрать на устройстве один из запрограммированных алгоритмов и нажать на кнопку.

Система запоминает курс лечения конкретного пациента.

Белорусский тренажёр для перенесших инсульт: лечение на 30% эффективнее -4

Кстати, за счет инновационной технологии белорусский аналог стоит в десятки раз дешевле зарубежных роботов.

Около 3 тысяч долларов. Примерно такую же сумму каждый пациент, страдающий нарушениями опорно-двигательного аппарата, ежегодно тратит на реабилитацию. 

Владислав Лукашевич, доцент кафедры рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Потребность республики в данной технологии достаточно высока, то есть, как минимум, 500-700 единиц таких тренажёров необходимо, чтобы качественно помогать нашим пациентам, в том числе, перенесшим инсульт, в восстановлении. Наши последние исследования показали высокую эффективность нашей методики и мы говорим, что при лечении координаторных и двигательных  дефектов – дополнение нашей методики к общему лечению повышает эффективность более, чем на 30%.

Белорусский тренажер уже прошел клинические испытания и получил высокую оценку специалистов.

Кроме реабилитационных технологий команда белорусских врачей и инженеров под руководством Владислава Лукашевича, разработала уникальную систему диагностики опорно-двигательных заболеваний. Она представляет собой небольшие датчики в виде манжет, которые крепятся на руки и ноги пациента и таким образом считывают информацию о работе каждой конечности.

Это позволяет подобрать наиболее эффективный курс лечения.

Кстати, белорусская разработка уже заинтересовала некоторые зарубежные клиники. 

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# общество # Заболевания сердечно-сосудистой системы

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