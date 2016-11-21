Талия больше 80 сантиметров – грозят проблемы с сердцем!

Новости Беларуси. Почему важна окружность талии, рассказали в «Большом городе»

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Фактор риска – это избыточная масса тела. Очень жёсткие критерии по индексу массы тела, по окружности талии. В частности, если мужчина имеет окружность талии более 94 сантиметров, он имеет абдоминальное ожирение, и это – фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

У женщин этот показатель должен быть менее 80 сантиметров.

Следующими модифицируемыми, очень мощными факторами являются такие факторы, как уровень холестерола и уровень гликемии, или уровень глюкозы в крови.

Нужно знать уровень общего холестерина, если это – возрастная категория старше 45 лет.

Нужно знать уровень глюкозы. Если есть изменения в этих показателях, их с помощью доктора необходимо корректировать.