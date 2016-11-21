Кардиолог – гипертоникам: и при давлении 120/80 врач может увеличивать дозу антигипертензивных препаратов

Новости Беларуси. Как принимать препараты при артериальной гипертензии, рассказали в «Большом городе»

Елена Григоренко, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Лечение артериальной гипертензии является постоянным и пожизненным.

Оно может изменяться в отношении дозы лекарственного средства. Оно может изменяться в отношении комбинации лекарственных средств. Но нет ничего страшнее и пагубнее для пациента с высоким артериальным давлением, чем прерывистый приём препаратов, контролирующих артериальное давление, или недостаточный приём этих лекарственных средств. Достаточно большое количество людей, принимающих гомеопатические, то есть, очень низкие дозировки антигипертензивных лекарственных средств, находятся в глубоком заблуждении, что они эффективно лечат артериальную гипертензию.

Эффективным является лишь тот процесс, который приводит к нормализации цифр артериального давления.

Не надо удивляться, когда, приходя на приём к врачу-терапевту с цифрами артериального давления 120/80 миллиметров ртутного столба, Вы сталкиваетесь с ситуацией, когда доктор пытается увеличить Вам дозы принимаемых антигипертензивных лекарственных средств. Как правило, для этого есть основание. Допустим, изменения со стороны сердца, головного мозга, которые заставляют наращивать дозу этих лекарственных средств не для того, чтобы повлиять на цифры артериального давления, а для того, чтобы защитить уже изменённые органы от дальнейшего прогрессирования этих изменений.