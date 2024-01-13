Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе

Старый Новый год – время для проведения самобытного народного обряда «Колядные цари». Чтобы понаблюдать за ним, в агрогородок Семежево Копыльского района сегодня, 13 января, приехали сотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот он, веселый карнавал по-белорусски.

Ряженые герои праздника шествует по деревне, заворачивая в гости к сельчанам и развлекая хозяев домов песнями, шутками с народным юмором.

Колоритный обряд в 2009-м году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У «Колядных царей» – любопытная история. В XVIII веке, рядом с деревней стояли войска царской армии. Тогда еще Новый год праздновали именно в ночь с 13-го на 14-е января и в праздник офицеры и солдаты шли по домам с поздравлениями, как и сейчас – с шутками, песнями и танцами.