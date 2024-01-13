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Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе

13 января 2024 17:23
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Старый Новый год – время для проведения самобытного народного обряда «Колядные цари». Чтобы понаблюдать за ним, в агрогородок Семежево Копыльского района сегодня, 13 января, приехали сотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот он, веселый карнавал по-белорусски.

Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе-1

Ряженые герои праздника шествует по деревне, заворачивая в гости к сельчанам и развлекая хозяев домов песнями, шутками с народным юмором.

Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе-4

Колоритный обряд в 2009-м году был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. У «Колядных царей» – любопытная история. В XVIII веке, рядом с деревней стояли войска царской армии. Тогда еще Новый год праздновали именно в ночь с 13-го на 14-е января и в праздник офицеры и солдаты шли по домам с поздравлениями, как и сейчас – с шутками, песнями и танцами.

Уникальный обряд из списка культурного наследия ЮНЕСКО «Колядные цари» проходит в Копыльском районе-7

В благодарность за это сельчане щедро угощали гостей. Местные жители сохранили такой формат веселья, даже когда военных простыл и след. Их роль на себя взяли деревенские мальчишки. В Щедрый вечер они стали наряжаться в стилизованные под военные мундиры карнавальные костюмы и совершать шуточный обход деревни.

# Фестиваль # общество # Новости Минска и Минской области

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