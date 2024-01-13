Бездомных котов замуровали в подвале минского дома. Кто виноват и как спасти животных?

На горячую линию СТВ обратилась минчанка: сотрудники ЖКХ установили на вентиляционных отверстиях железные решетки. В заточении оказалось сразу три кота, достать их оттуда невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты коммунальных служб уверены – выход у животных есть. В непростой истории разбиралась Дарья Седун.

Белочка, кис-кис-кис. Белочка, Белочка, кис-кис-кис. Теперь каждое утро минчанки Ольги Метельской начинается именно так. Больше недели в подвале дома по улице Бирюзова, 15А за этой решеткой живут три кота. За ними во дворе смотрели несколько лет: кормили, лечили, обрабатывали от паразитов. Ну а в подвале спасались от зимних морозов.

Но после того, как сотрудники ЖКХ установили на вентиляционных отверстиях железные решетки, животные оказались буквально в заточении. С тех пор жильцы пытаются спасти котов.

Ольга Метельская, жительница Минска:

Нам их надо оттуда забрать, понимаете? Вот он смотрит, как можно не расплакаться, когда он смотрит. Уже есть куда забирать, дальше лечебница, передержка и так далее. То есть они не на Гурского попадут.

В подвале, как и возле подъезда, котам не место – уверены представители ЖКХ. Об этом говорят и нормативные акты, которыми руководствовались коммунальщики. При этом, когда устанавливали решетки, уверяют, животных в подвале не обнаружили, как и при повторном обследовании, а значит выход у животных есть – говорят в ЖКХ. На вопрос могут ли животные прятаться, отвечают положительно, но ловить их никто не обязан.