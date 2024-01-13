Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?

Объявленный Президентом Год качества в условиях санкционного давления имеет особую актуальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусским предприятиям необходимо стремиться к созданию товаров, которые в полном объеме обеспечат импортозамещение. Курс на промышленный суверенитет государство поддерживает предоставлением льготных кредитов, отсрочки по платежам в бюджет. Так, благодаря проведенной модернизации Лепельский ремонтно-механический завод, входящий в состав «МТЗ-Холдинга», освоил 9 новых видов продукции и увеличил объемы производства деталей для белорусской сельхозтехники. Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Из конструкторского бюро прямо в цех. Шестеренки, обоймы, планки, кронштейны. Лепельский ремонтно-механический завод освоил 9 новых видов продукции. В основном это детали для белорусских тракторов, в том числе энергонасыщенных. До 300 изделий в смену – результат станочника Максима Шкиндера. Но в приоритете не только объемы, но и качество.

Максим Шкиндер, оператор станков с программным управлением Лепельского ремонтно-механического завода:

Цель моя заключается в том, чтобы производить продукцию в определенном размере, детали измеряются с помощью измерителей, нутромеров, штангенциркулем. Чем больше я сделаю деталей, тем у меня будет больше зарплата, и это большой плюс. Горжусь тем, что детали, которые я выпускаю, идут на Минский тракторный завод, собирают трактора и рассылают по всему миру.

Пример для начинающего работника – старожил предприятия Николай Гончаренко. За токарным станком он более полувека. Сейчас занят производством винта, который будет применен в мини-тракторе. Продукция для завода также новая.