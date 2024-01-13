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Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?

13 января 2024 17:24
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Объявленный Президентом Год качества в условиях санкционного давления имеет особую актуальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусским предприятиям необходимо стремиться к созданию товаров, которые в полном объеме обеспечат импортозамещение. Курс на промышленный суверенитет государство поддерживает предоставлением льготных кредитов, отсрочки по платежам в бюджет.

Так, благодаря проведенной модернизации Лепельский ремонтно-механический завод, входящий в состав «МТЗ-Холдинга», освоил 9 новых видов продукции и увеличил объемы производства деталей для белорусской сельхозтехники.

Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?-1

Из конструкторского бюро прямо в цех. Шестеренки, обоймы, планки, кронштейны. Лепельский ремонтно-механический завод освоил 9 новых видов продукции. В основном это детали для белорусских тракторов, в том числе энергонасыщенных. До 300 изделий в смену – результат станочника Максима Шкиндера. Но в приоритете не только объемы, но и качество.

Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?-4

Максим Шкиндер, оператор станков с программным управлением Лепельского ремонтно-механического завода:
Цель моя заключается в том, чтобы производить продукцию в определенном размере, детали измеряются с помощью измерителей, нутромеров, штангенциркулем. Чем больше я сделаю деталей, тем у меня будет больше зарплата, и это большой плюс. Горжусь тем, что детали, которые я выпускаю, идут на Минский тракторный завод, собирают трактора и рассылают по всему миру.

Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?-7

Пример для начинающего работника – старожил предприятия Николай Гончаренко. За токарным станком он более полувека. Сейчас занят производством винта, который будет применен в мини-тракторе. Продукция для завода также новая.

Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?-10

Вадим Зязюля, главный инженер Лепельского ремонтно-механического завода:
Год качества – 2024-й, объявленный нашим Президентом, мы стараемся поддерживать. Провели модернизацию, чтобы получать более качественную деталь. Вложения за последние месяца около 100 тысяч белорусских рублей. На сегодняшний момент линейка расширена именно со станков ЧПУ. Ввод станков показал себя на высшем уровне: стали производить больше деталей. Также мы внедрили штамповочное производство.

Какие новинки освоило предприятие и на какие рынки выходит? Смотрите в видеосюжете.

# Предприятия Беларуси # общество # Александра Ходюкова

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