Курс на импортозамещение! Как модернизируют белорусские предприятия в Год качества?
Объявленный Президентом Год качества в условиях санкционного давления имеет особую актуальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусским предприятиям необходимо стремиться к созданию товаров, которые в полном объеме обеспечат импортозамещение. Курс на промышленный суверенитет государство поддерживает предоставлением льготных кредитов, отсрочки по платежам в бюджет.
Так, благодаря проведенной модернизации Лепельский ремонтно-механический завод, входящий в состав «МТЗ-Холдинга», освоил 9 новых видов продукции и увеличил объемы производства деталей для белорусской сельхозтехники.
Подробности в репортаже Александры Ходюковой.
Из конструкторского бюро прямо в цех. Шестеренки, обоймы, планки, кронштейны. Лепельский ремонтно-механический завод освоил 9 новых видов продукции. В основном это детали для белорусских тракторов, в том числе энергонасыщенных. До 300 изделий в смену – результат станочника Максима Шкиндера. Но в приоритете не только объемы, но и качество.
Максим Шкиндер, оператор станков с программным управлением Лепельского ремонтно-механического завода:
Цель моя заключается в том, чтобы производить продукцию в определенном размере, детали измеряются с помощью измерителей, нутромеров, штангенциркулем. Чем больше я сделаю деталей, тем у меня будет больше зарплата, и это большой плюс. Горжусь тем, что детали, которые я выпускаю, идут на Минский тракторный завод, собирают трактора и рассылают по всему миру.
Пример для начинающего работника – старожил предприятия Николай Гончаренко. За токарным станком он более полувека. Сейчас занят производством винта, который будет применен в мини-тракторе. Продукция для завода также новая.
Вадим Зязюля, главный инженер Лепельского ремонтно-механического завода:
Год качества – 2024-й, объявленный нашим Президентом, мы стараемся поддерживать. Провели модернизацию, чтобы получать более качественную деталь. Вложения за последние месяца – около 100 тысяч белорусских рублей. На сегодняшний момент линейка расширена именно со станков ЧПУ. Ввод станков показал себя на высшем уровне: стали производить больше деталей. Также мы внедрили штамповочное производство.
Какие новинки освоило предприятие и на какие рынки выходит? Смотрите в видеосюжете.