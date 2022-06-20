«Децентрализация принятия решений». Какие полномочия передаются местным органам власти и какие есть послабления?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Кирилл Казаков, СТВ:

Закупать можно в течение года, хотя это нужно уже.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Да. Поэтому те полномочия, которые сегодня даны регулирующим органам (министерствам, концернам), позволяют разработать свой локальный документ, на основании которого можно будет согласовывать процедуру закупки того или другого продукта у той или другой фирмы уже по согласованию этого локального документа госоргана. Уже на протяжении нескольких лет все время звучало у нас в стране, что давайте полномочия будем спускать на местные органы власти или на Совет министров. Алена Сырова, СТВ:

За это проголосовали на референдуме. Татьяна Лугина:

Сама жизнь подталкивает нас, что хотите полномочия – пожалуйста, хотите решения принимать – пожалуйста. Уже сегодня стали понимать, что не все зацентрализовано, а есть и децентрализация принятия решений. Алена Сырова:

А что касается проверок? Татьяна Лугина:

Тоже легализация там. Проверки, скорее всего, будут, но наказания – нет. Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Это одна из важнейших тем, потому что она на стыке интересов граждан и бизнеса. Надо понимать, что любая проверка делается в интересах безопасности государства либо населения. Никто ее не делает от удовольствия. Здесь нужно найти золотую середину. Основные контролирующие органы понимают ситуацию. По отдельным статьям (например, по невозврату валютной выручки) ни одного дела, хотя понятно, что зависает. В ближайшее время, наверное, будут новости по этому поводу. Но надо понимать, что работа идет сейчас. Алена Сырова:

Какие новости? Дмитрий Ярошевич:

О послаблении.