«Децентрализация принятия решений». Какие полномочия передаются местным органам власти и какие есть послабления?
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Закупать можно в течение года, хотя это нужно уже.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Да. Поэтому те полномочия, которые сегодня даны регулирующим органам (министерствам, концернам), позволяют разработать свой локальный документ, на основании которого можно будет согласовывать процедуру закупки того или другого продукта у той или другой фирмы уже по согласованию этого локального документа госоргана. Уже на протяжении нескольких лет все время звучало у нас в стране, что давайте полномочия будем спускать на местные органы власти или на Совет министров.
Алена Сырова, СТВ:
За это проголосовали на референдуме.
Татьяна Лугина:
Сама жизнь подталкивает нас, что хотите полномочия – пожалуйста, хотите решения принимать – пожалуйста. Уже сегодня стали понимать, что не все зацентрализовано, а есть и децентрализация принятия решений.
Алена Сырова:
А что касается проверок?
Татьяна Лугина:
Тоже легализация там. Проверки, скорее всего, будут, но наказания – нет.
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Это одна из важнейших тем, потому что она на стыке интересов граждан и бизнеса. Надо понимать, что любая проверка делается в интересах безопасности государства либо населения. Никто ее не делает от удовольствия. Здесь нужно найти золотую середину. Основные контролирующие органы понимают ситуацию. По отдельным статьям (например, по невозврату валютной выручки) ни одного дела, хотя понятно, что зависает. В ближайшее время, наверное, будут новости по этому поводу. Но надо понимать, что работа идет сейчас.
Алена Сырова:
Какие новости?
Дмитрий Ярошевич:
О послаблении.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Которые будут радовать наш бизнес. Но у нас уже принято решение об упрощении ситуации по сертификации. Если раньше можно было проходить сертификацию раз в полгода либо раз в три месяца (зависит от вида деятельности), то сейчас это будет раз в год, то есть увеличены сроки прохождения сертификации.
Татьяна Лугина:
Мы тут так рассказали все, что я даже со стороны посмотрела, послушала, что как все хорошо и замечательно. Но все должны помнить, что все это будет действовать (и банки, и отсрочки, и проверки, и привлечение), то есть очень много послаблений, которые дало государство в использование, только при наличии бизнес-модели. Чтобы многие предприятия не заблуждались, что если у них нет какого-то процесса, допустим, если у них слабая экономика, а мы приходим в банк, или в правительство, или в госорганы, что дайте и помогите.
Кирилл Казаков:
Здесь очень важна репутация предприятия.
Татьяна Лугина:
Да. Все равно первично должны быть бизнес-модель и эффективная экономика. Даже если провалились по определенным причинам, но если вы прописали стратегию, какой-то бизнес-план…
Алена Сырова:
В общем, нельзя все списывать на помощь государства.
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