Прибалтика, обеспокоенная наращиванием военной мощи у восточных границ, замахнулась на святое. Латвийские власти планируют отнять у фермеров до 2 тысяч гектаров крестьянских угодий для обустройства парков контрмобильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их возведение будет проводиться в рамках совместного со странами Прибалтики и Польшей проекта по укреплению границы с Россией и Беларусью. К слову, Литва уже реализовала данные меры – у восточных рубежей создано 27 инженерных зон, где складируются противотанковые заграждения, такие как «зубы дракона», «ежи», бетонные блоки и колючая проволока.

А вот в Латвии законопроект об инфраструктуре контрмобильности Сейм намерен обсудить только осенью. Фермеры настаивают: с местными нужно говорить до принятия закона. Пока же их не приглашают ни на обсуждения, ни на встречи с официальными лицами, оставляя в неведении и беспомощности.

Власти до сих пор не обнародовали перечень конкретных участков, которые планируется изъять, и размер компенсаций. По словам аграриев, неопределенность сроков лишает их возможности планировать работы. Некоторые землевладельцы уже начали распродажу участков, опасаясь обесценивания. Помимо этого, с закрытием крупных хозяйств в приграничье сотни людей могут потерять рабочие места.