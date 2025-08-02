В пансионате «Гармония» пожилых обучают цифровой грамотности – посмотрели, как идёт процесс

Обучение цифровой и мобильной грамотности. В социальном пансионате «Гармония» в приятной атмосфере изучают тонкости виртуального мира. Новый проект «Я онлайн» стремительно набирает оборот, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Он помогает старшему поколению освоить коммуникационные технологии. Работа на ноутбуке, планшете, смартфоне теперь для них не в новинку, а уже часть повседневной жизни. Но каждый знакомится с гаджетами в своем темпе. А если возникают вопросы, помогают найти ответы наставники.

Елена Сосновская, специалист по социальной работе пансионата «Гармония»:

Часто занятия проходят у нас в игровой форме, викторины. Мы вспоминаем сказки, также викторины проходят на развитие мышления, 3D-моделирование, собираем фигурки, картинку, которая нравится. Также есть раскраски онлайн, можно по цветам выбраться и залить на экране. Кто больше наберет очков в игровой форме, чтобы было интересно, кто победил, чтобы ребята тянулись к знаниям.

Такие тренинги можно посещать несколько раз в неделю. Программа специально адаптирована для старшего поколения. Информация в учебниках предельно наглядная. Приложения тоже с особыми настройками.