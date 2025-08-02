В пансионате «Гармония» пожилых обучают цифровой грамотности – посмотрели, как идёт процесс
Обучение цифровой и мобильной грамотности. В социальном пансионате «Гармония» в приятной атмосфере изучают тонкости виртуального мира. Новый проект «Я онлайн» стремительно набирает оборот, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Он помогает старшему поколению освоить коммуникационные технологии. Работа на ноутбуке, планшете, смартфоне теперь для них не в новинку, а уже часть повседневной жизни. Но каждый знакомится с гаджетами в своем темпе. А если возникают вопросы, помогают найти ответы наставники.
Елена Сосновская, специалист по социальной работе пансионата «Гармония»:
Часто занятия проходят у нас в игровой форме, викторины. Мы вспоминаем сказки, также викторины проходят на развитие мышления, 3D-моделирование, собираем фигурки, картинку, которая нравится. Также есть раскраски онлайн, можно по цветам выбраться и залить на экране. Кто больше наберет очков в игровой форме, чтобы было интересно, кто победил, чтобы ребята тянулись к знаниям.
Такие тренинги можно посещать несколько раз в неделю. Программа специально адаптирована для старшего поколения. Информация в учебниках предельно наглядная. Приложения тоже с особыми настройками.
Елена Сосновская:
Есть в телефонах программы для людей со ослабленным зрением. Включить программу, он жужжит. Пальчиком, когда он проводит, он просто на телефоне толчок такой издает. И человек понимает, что он прошел, дошел до нужной функции. Он листает, постепенно по экрану ведет пальцем и понимает, что тут телефон. Либо на экране выносится человеку только некоторая определенная функция, то есть позвонить, либо музыку он включить хочет, и он запоминает.
Подробнее в видео.