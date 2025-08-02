Новая десантно-штурмовая бригада появится на юге Беларуси

В 2025 году отмечается 95-летие со дня образования воздушно-десантных войск. С первых дней и по сей момент бойцы «крылатой пехоты» демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу «Никто, кроме нас». Воины в синих беретах всегда считались элитой и подтверждают это, ежедневно решая сложнейшие боевые задачи.

Иван Усс, подполковник в отставке: ВДВ – это элита Вооруженных Сил. Были в Советском Союзе, а сейчас как правопреемники силы специальных операций. Заложены в этой тельняшке, в этом берете символы. Символы доблести, отваги и чести.

Защищать настоящее ради мирного будущего – главная задача синих беретов. А с учетом нестабильной обстановки на внешнем контуре ухо нужно держать востро. В Гомельской области приступили к формированию новой 37-й десантно-штурмовой гвардейской бригады.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Идет работа по ее формированию. Вы должны понимать, что за две минуты не создашь новую бригаду. Надо иметь инфраструктуру с запасом. Здесь было построено в XX веке, еще до войны. Так и там закладываем на будущее. Идет стройка, идет формирование частей, подразделений. Мы уже гомельчан к этому начинаем приучать потихонечку, чтобы они радовались, что у них шикарное соединение будет находиться на территории Гомельщины.

Сегодня силы специальных операций Беларуси – это мобильное подразделение, оснащенное по последнему слову техники. Нынешнее время требует быстрой реакции и постоянного развития с учетом опыта современных военных конфликтов.