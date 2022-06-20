«Никакое оно не горькое». Лукашенко оценил качество белорусского рапсового масла

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рапсовое масло из-за схожих показателей можно назвать белорусским оливковым. Президенту рассказывают о его пищевых свойствах. И, похоже, сегодня главе государства приготовят именно на нем.