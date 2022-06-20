«Никакое оно не горькое». Лукашенко оценил качество белорусского рапсового масла
Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рапсовое масло из-за схожих показателей можно назвать белорусским оливковым. Президенту рассказывают о его пищевых свойствах. И, похоже, сегодня главе государства приготовят именно на нем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я почему-то считал, что оно горькое – никакое оно не горькое.
– Никакое не горькое, 60 % – оливки, около 20 % – Омега-6.
– Это чистое рапсовое масло?
– Чистое рапсовое масло, которое идет у нас в магазины. И люди уже полюбили и покупают. Оно выдерживает при жарке 200 градусов, а подсолнечное – немногим больше 100.
Лучше один раз попробовать или увидеть, чем несколько раз услышать. Президент инспектирует. Еще один участок поля, рапсовый. Особенно красива эта культура во время цветения – «желтое море». Но и теперь за ее вид местной вертикали краснеть не пришлось.
Лукашенко: «Не хватает дисциплины у нас и все. Единственное. Если бы все делали так, как надо – не было бы проблем». Подробнее здесь.
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