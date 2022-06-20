Кирилл Казаков о санкциях Запада: «Парадокс ситуации в том, что, давя нас, они задавили своих»

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

В том числе. Скажу больше. Мы же отслеживаем крупные торговые сети: Inditex, Zara. Они понимают, что рынок России и наш играют большую роль в их товарообороте годовом, в их выручке и маржинальности. Понятно, рынок России – все хотят на нем быть.

Кирилл Казаков:

Теперь маркетплейсы стали вашими конкурентами. Заходишь на любой маркетплейс российский – там все бренды, пожалуйста.

Татьяна Лугина:

Парадокс, да. Именно Wildberries дано право, они заявили это во всеуслышание, об этом говорили в Питере, что это самый известный маркетплейс и развитая площадка интернет-торговли в Российской Федерации, которая будет реализовывать Zara, H&M, Massimo Dutti и иже с ними компании, которые в онлайн-режиме закрыли свои магазины временно. Поэтому все, что принимается на штабе, даже индивидуальные бывают просьбы, конкретные случаи для бизнеса, для юридического лица (не)государственного – все это рассматривается, дается ответ. Да, это иногда очень смелые решения. Если мы будем там как правительство принимать более вовремя, своевременно, с пониманием, что это ни в коем случае не откатывание в 1990-е. Ситуация сегодня диктует такие условия, и нам необходимо очень быстро принимать решения. Даже по этим средствам: приняли решение, постановление написали, подписали, в банки направили документы. Значит, банки тоже должны своевременно, сиюминутно… Дорога ложка к обеду. Послезавтра – да, может, в июле-августе мы эти деньги уже в оборотку получим, но нужны они были вчера, чтобы успеть к какому-то сезону, своевременному заказу или тендеру предоставить ту или иную продукцию.

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